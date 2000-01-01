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Большой ассортимент кофемашин для вас
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Доход
Начинаете активно зарабатывать вместе с нами и дарить людям положительные эмоции
Среди всех напитков кофе занимает особое место в жизни людей. Этот ароматный напиток пьют не только для бодрости утром, но и днем, во время уютного общения с коллегами. С помощью современной кофемашины приготовить превосходный кофе можно с легкостью. Достаточно нажатия одной кнопки, и вы получите ароматный эспрессо или воздушный капучино уже через пару минут.
Цена качественной и функциональной кофемашины для кофейни или офиса достаточно высокая. Кроме того, техника требует регулярного ухода, чистки, а в случае поломки — ремонта, что тоже влечет за собой дополнительные расходы. Чтобы затраты на оборудование не стали проблемой, существует такая услуга как аренда кофемашины. Этот путь позволяет установить аппарат для автоматического приготовления кофе, минуя сложности и расходы, связанные с приобретением собственного аппарата.
Давайте начнём с простого шага
Отправьте запрос и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время для предложения наиболее выгодных условий.
Почему с нами выгодно работать
У нас 10 летний опыт ведения бизнеса в сфере аренды кофе-машин и мы готовы предоставить вам лучшие условия от крупной компании.
Мастера проведут подключения кофейного оборудования к водоснабжению и электросети, включая расчет требуемой мощности.
Подключение
Мы обеспечим техническое обслуживание кофемашин, имеющее планово профилактический характер с целью сохранения её эксплуатационных качеств.
Регламентные работы
Вы получаете полностью настроенное и готовое к использованию кофейное оборудование с учётом Ваших пожеланий.
Настройка
На наших машинах вы сможете готовить эти
напитки
Эспрессо
Метод приготовления кофе путём прохождения горячей воды под давлением 9 бар через фильтр с молотым кофе.
Латте
Кофейный напиток на основе молока и эспрессо, с большим количеством молока. Соотношение эспрессо, молока и молочной пены у латте 1:2:1 соответственно.
Американо
Американо — это кофе эспрессо, дополнительно разбавленный водой. Наличие пенки (крема́) зависит от того, каким способом смешивают кофе и воду.
Капучино
Кофейный напиток итальянской кухни на основе эспрессо с добавлением в него подогретого вспененного молока.
Ванильный капучино
Особый капучино на основе эспрессо в котором присутствуют нотки ванили и подогретое вспененное молоко.
Какао
Напиток, в состав которого обязательно входит какао, а также молоко и сахар. Ароматный и густой напиток очень популярен в Италии.
От 5 до 8 кг в месяц
Больше 8 кг в день
Особые условия
Почему нас выбирают
6 причин работы с нашей компанией
Быстрое заключение контракта
Отправьте заявку и мы свяжемся с вами в течение 30 минут.
Поддержка
Наша служба поддержки с радостью ответит на Ваши вопросы любым удобным способом.
Подключение
Подключение оборудования включая расчет требуемой мощности.
Обучение
Обучение по использованию оборудования, правила использования техники, приготовления напитков.
Регламентные работы
Обслуживание профилактического характера сохранение эксплуатационных качеств.
Настройка
Вы получаете полностью настроенное и готовое к использованию кофейное оборудование с учётом Ваших пожеланий.
Аренда кофемашины в СПб
Компания Vend City предлагает кофемашины в аренду для бизнеса. Работаем на рынке продаж кофе и аренды кофемашин в Санкт-Петербурге более 10 лет. Предлагаем лучшие условия для:
В нашей компании вы можете взять кофемашину в аренду бесплатно при покупке кофе. Преимущества аренды кофемашины:
Мастера рассчитают необходимую мощность и потребление воды, подключат кофемашины к системам водоснабжения и электроэнергии. Вы получите полностью настроенное и готовое к использованию кофейное оборудование с учётом ваших пожеланий. Если купить в магазине за полную цену, вопрос об обслуживании и ремонте ляжет исключительно на плечи владельца.
6 причин работы с нашей компанией
Отправьте заявку и мы свяжемся с вами в течение 30 минут.
Наша служба поддержки с радостью ответит на Ваши вопросы любым удобным способом.
Подключение оборудования включая расчет требуемой мощности.
Обучение по использованию оборудования, правила использования техники, приготовления напитков.
Обслуживание профилактического характера сохранение эксплуатационных качеств.
Вы получаете полностью настроенное и готовое к использованию кофейное оборудование с учётом Ваших пожеланий.
Аренда кофемашины в СПб
Компания Vend City предлагает кофемашины в аренду для бизнеса. Работаем на рынке продаж кофе и аренды кофемашин в Санкт-Петербурге более 10 лет. Предлагаем лучшие условия для:
В нашей компании вы можете взять кофемашину в аренду бесплатно при покупке кофе. Преимущества аренды кофемашины:
Мастера рассчитают необходимую мощность и потребление воды, подключат кофемашины к системам водоснабжения и электроэнергии. Вы получите полностью настроенное и готовое к использованию кофейное оборудование с учётом ваших пожеланий. Если купить в магазине за полную цену, вопрос об обслуживании и ремонте ляжет исключительно на плечи владельца.
Оцените ваш доход
Аренда кофемашин осуществляется по договору аренды. Основное условие бесплатной аренды -— покупать кофе в компании Vend City. Мы являемся оптовыми поставщиками и продаём более 70 тонн кофе в год. Кофейные аппараты позволяют приготовить до 8 горячих напитков на выбор. Наши сотрудники помогают выбрать модель, которая будет отвечать вашим запросам. После заключении договора вы получаете:
Чтобы установить кофемашину бесплатно, достаточно оставить заявку на сайте. Наш менеджер свяжется с вами.
Свяжитесь с нами
Санкт-Петербург
2ая Комсомольская д 20 к 2
+7 812 985 77 33
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ООО "Венд Сити"
193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д.17, пом 83
ИНН 7817073440
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