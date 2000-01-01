Компания Vend City предлагает кофемашины в аренду для бизнеса. Работаем на рынке продаж кофе и аренды кофемашин в Санкт-Петербурге более 10 лет. Предлагаем лучшие условия для:

малого бизнеса и стартапов. Они минуют больших расходов на покупку оборудования и будут предлагать кофе клиентам с минимальными финансовыми рисками;

кафе и ресторанов. Получат возможность не тратить деньги, а сосредоточить ресурсы на других направлениях;

офисов и корпорации. Удобство обслуживания большого количества сотрудников с минимальными расходами на техническую инфраструктуру;

АЗС. Дополнительный сервис для людей, спешащих заправить свой автомобиль. В нашей компании вы можете взять кофемашину в аренду бесплатно при покупке кофе. Преимущества аренды кофемашины:

Отсутствие крупных первоначальных инвестиций на покупку. Техническое обслуживание и ремонт по гарантии со стороны компании-арендодателя. Бесплатные консультации, а также помощь с выбором, настройкой и использованием кофемашины. Возможность выбора подходящей модели, соответствующей потребностям и бюджету. Мастера рассчитают необходимую мощность и потребление воды, подключат кофемашины к системам водоснабжения и электроэнергии. Вы получите полностью настроенное и готовое к использованию кофейное оборудование с учётом ваших пожеланий. Если купить в магазине за полную цену, вопрос об обслуживании и ремонте ляжет исключительно на плечи владельца.